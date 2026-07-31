CNE abre registro para medios que difundirán promoción electoral en las Elecciones 2027

El CNE convoca a medios y agencias para calificar como proveedores de las Elecciones 2027

Los medios de comunicación y empresas de publicidad interesados en participar como proveedores de promoción electoral para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) 2027 podrán registrarse entre el 3 y el 23 de agosto de 2026, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Registro estará habilitado durante 20 días

La convocatoria está dirigida a prensa escrita, radio, televisión, medios digitales y empresas de vallas publicitarias.

El proceso de inscripción estará disponible desde el 3 hasta el 23 de agosto, periodo en el que los interesados deberán completar el trámite establecido por el organismo electoral.

Así será el proceso de inscripción

Los postulantes deberán ingresar al portal oficial del Consejo Nacional Electoral, completar el formulario de registro y adjuntar la documentación requerida en formato digital.

Con esta información se conformará el listado de aspirantes a proveedores de promoción electoral para los comicios de 2027.

El Pleno del CNE calificará a los proveedores

Una vez concluida la etapa de inscripción, el Pleno del CNE revisará las solicitudes y calificará a los medios y empresas que cumplan con los requisitos previstos en la normativa vigente.

Solo quienes sean aprobados podrán participar como proveedores de promoción electoral durante el proceso electoral.

El registro forma parte de la planificación de las Elecciones Seccionales y del Cpccs 2027, en las que los candidatos podrán contratar espacios de promoción electoral a través de los proveedores autorizados por el organismo electoral.