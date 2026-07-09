Seis muertos en un incendio forestal en el sur de España

Un incendio forestal declarado a última hora de la tarde del jueves cerca de Almería, en Andalucía, sur de España, ha dejado seis muertos, algunos de ellos encontrados en vehículos, informaron las autoridades.

Seis personas han fallecido en el incendio forestal declarado esta tarde en el municipio almeriense de Los Gallardos (...).

Las muertes se han producido en una pedanía de Bédar y, algunos de ellos han sido hallados en vehículos", informaron en un comunicado los servicios de emergencia de la región.

Unos 150 bomberos y cinco camiones cisterna fueron movilizados durante la noche del jueves al viernes para combatir el incendio, precisaron las autoridades.

Los habitantes de varios barrios fueron evacuados ante la emergencia. Una mujer, herida por quemaduras, y otra persona, intoxicada por el humo, fueron trasladadas a un hospital local. ye hhdmidjm jd mj hdryh

"Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves", precisaron las autoridades regionales de Andalucía.

Además, cerca de 50 personas están alojadas en un centro cultural y varias carreteras cerraron por los incendios.

Testigos dijeron a las autoridades que el fuego pudo iniciarse tras la caída de una línea eléctrica, que habría prendido la vegetación seca antes de extenderse rápidamente por el bosque circundante.

El incendio forestal se produce mientras España atraviesa una ola de calor, con partes de Andalucía bajo avisos meteorológicos naranja (el segundo nivel más alto) en los últimos días debido a las abrasadoras temperaturas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en mayo que este año se desplegaría el mayor dispositivo estival contra incendios forestales.

España ha sufrido en los últimos años olas de calor cada vez más largas, con temperaturas que superan a veces los 40 °C, creando las condiciones para incendios devastadores.

En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron arrasadas por las llamas en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), lo que constituye los peores incendios de la historia reciente del país.