Cancillería recomienda a ecuatorianos postergar viajes a Ucrania

Bomberos ucranianos trabajando para extinguir un incendio en un almacén de alimentos tras los ataques con misiles rusos en Kiev

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó, este jueves 9 de julio, a los ecuatorianos que, debido a los recientes ataques registrados entre Rusia y Ucrania, se mantiene “un escenario de seguridad altamente riesgoso e impredecible”.

Por eso, la Cancillería recomienda a los ecuatorianos evitar o postergar cualquier viaje previsto a Ucrania "hasta que las condiciones de seguridad permitan realizarlo".

La situación en ese país continúa caracterizándose por ataques con misiles y drones, afectaciones a la infraestructura civil, interrupciones en los servicios de transporte y la activación frecuente de alertas aéreas.

La Cancillería también recomendó a los ecuatorianos que se encuentran en territorio ucraniano "mantenerse informados a través de los canales oficiales de las autoridades locales y seguir en todo momento las instrucciones emitidas por estas en materia de seguridad".

La Cancilleria ecuatoriana mantiene habilitados los canales de atención de la Sección Consular de la Embajada del Ecuador en Austria, concurrente con Ucrania, así como del Consulado Honorario del Ecuador en Ucrania.

Para brindar orientación y asistencia consular a los ecuatorianos que se encuentren en ese pais están habilitados los siguientes medios de contacto:

Embajada del Ecuador en Austria (concurrente con Ucrania)

Correo: consular@ecuadorvienna.at

Número de emergencia +436 768 975 8600

WhatsApp de emergencia + 436 60 902 2118

Consulado Honorario del Ecuador en Ucrania

Teléfono +380 44 289 0450

Correo ecuadorkiev@gmail.com

Nuevos ataques rusos contra Ucrania durante la noche del 8 de julio dejaron al menos siete muertos, horas antes de una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en una cumbre de la OTAN en Turquía.

Poco después de la medianoche se escucharon una primera gran explosión en Kiev, incluso antes de que sonaran las sirenas de alerta aérea.