Doménica Arboleda lidera a la Selección femenina de Ecuador Sub 20 en el Mundial de Polonia

Doménica Jamila Arboleda Ortiz se ha consagrado como la principal carta de gol de la Selección Femenina Sub-20 de Ecuador en el Mundial de Polonia. A sus 19 años, la atacante nacional destaca en la cita planetaria por su potencia física, letal capacidad de definición y un notable sentido de ubicación dentro del área rival, cualidades que la perfilan como una de las promesas del balompié tricolor.

El camino de la artillera comenzó en la cantera de Dragonas Independiente del Valle, institución donde completó su proceso formativo y dio el salto al profesionalismo. Su rápida evolución técnica y un contundente olfato goleador resultaron determinantes para la consecución del título de la Superliga Femenina 2024, un desempeño que de inmediato despertó el interés de cazatalentos en el plano internacional.

Aquel despliegue en la liga local aceleró su proyección hacia el exterior. En junio de 2025, Arboleda hizo historia al ser transferida al AC Milan Women, convirtiéndose en la primera canterana de Dragonas IDV en dar el salto directo a un club de élite del continente europeo, tras sellar un contrato a largo plazo con la entidad italiana.

En su primera experiencia en el Viejo Continente, la delantera se incorporó al plantel juvenil del AC Milan para encarar el torneo Primavera Sub-19. Su consolidación en la alineación titular fue inmediata, coronando la temporada 2025-2026 con el título de campeona nacional de Italia en mayo pasado, cuando vencieron en la final al Sassuolo tras una definición por penales en la que ejecutó con precisión el primer cobro.

Su jerarquía también se refleja en la indumentaria tricolor, donde mantiene un recorrido metódico en las distintas categorías inferiores. Tras competir en el Campeonato Sudamericano Sub-17 y en la Copa Mundial de República Dominicana 2024, la atacante acumuló el roce internacional necesario para adueñarse del dorsal número 9 y de la titularidad en el combinado Sub-20.

El liderazgo de la artillera quedó ratificado en el debut mundialista de La Tri en suelo polaco. Frente a la selección de Ghana, Arboleda comandó el triunfo 3-0 de Ecuador al convertir un doblete decisivo, actuación que le valió la distinción oficial como la jugadora más destacada del partido y reconfirmó su rol como la principal referencia ofensiva del equipo comandado por Eduardo Moscoso.