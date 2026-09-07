Ecuador va por la clasificación histórica ante Francia en el Mundial Femenino Sub-20

La Selección Femenina Sub-20 de Ecuador afronta un partido crucial en su camino mundialista este miércoles 9 de septiembre en Polonia. Tras un debut categórico en el que superó 3-0 a Ghana con una brillante demostración de contundencia y solidez táctica, el combinado patrio vuelve al terreno de juego para medirse ante la siempre peligrosa selección de Francia por la segunda fecha del Grupo C.

El equipo dirigido por el estratega Eduardo Moscoso llega motivado y en el primer lugar de la zona gracias a su saldo de goles favorable. Las jugadoras ecuatorianas han demostrado personalidad y madurez competitiva, sosteniendo un bloque defensivo ordenado e hiriendo a sus rivales mediante la velocidad en los desplazamientos y la precisión de sus referentes en la zona de ataque.

Martes, 8 de septiembre de 2026 Grupos A y B Grupo Hora (ECU) Partido Grupo B 08:00 Brasil 🇧🇷 vs. Canadá 🇨🇦 Grupo A 08:00 Benín 🇧🇯 vs. Argentina 🇦🇷 Grupo A 11:00 Polonia 🇵🇱 vs. México 🇲🇽 Grupo B 11:00 Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 vs. Tanzania 🇹🇿 Miércoles, 9 de septiembre de 2026 Grupos C y D Grupo Hora (ECU) Partido Grupo D 08:00 Italia 🇮🇹 vs. Nueva Zelanda 🇳🇿 Grupo C 08:00 Ghana 🇬🇭 vs. Corea del Sur 🇰🇷 Grupo C 11:00 Francia 🇫🇷 vs. Ecuador 🇪🇨 Grupo D 11:00 Japón 🇯🇵 vs. Estados Unidos 🇺🇸 Jueves, 10 de septiembre de 2026 Grupos E y F Grupo Hora (ECU) Partido Grupo E 08:00 Corea del Norte 🇰🇵 vs. Costa Rica 🇨🇷 Grupo F 08:00 España 🇪🇸 vs. Nueva Caledonia 🇳🇨 Grupo E 11:00 Colombia 🇨🇴 vs. Portugal 🇵🇹 Grupo F 11:00 China 🇨🇳 vs. Nigeria 🇳🇬

Por su parte, el seleccionado francés afronta este duelo con la urgencia de sumar tres puntos tras haber firmado un empate 1-1 en su estreno frente a Corea del Sur. Las galas buscarán imponer su despliegue físico y su juego por las bandas para dominar el ritmo del partido, sabiendo que un tropiezo dejaría en riesgo sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Para la 'Tri' Sub-20, conseguir un resultado positivo en este cruce internacional significaría dar un paso gigante hacia la clasificación histórica a los octavos de final. Mantener la concentración en las coberturas y capitalizar las oportunidades de gol en el área rival serán factores clave para contrarrestar la intensidad del conjunto europeo durante los noventa minutos.

El ambiente dentro de la delegación tricolor es de máxima confianza pero con la cautela que exige una cita de esta magnitud. Una victoria colocaría a Ecuador con puntaje perfecto al frente del grupo antes de encarar el cierre de la primera etapa ante las surcoreanas, consolidando así una participación inédita para el fútbol femenino del país.