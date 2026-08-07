Sismo de magnitud 3.7 se registra cerca de Cumbal, en Colombia

Sismo de magnitud 3.7 se registra cerca de Cumbal, en el departamento de Nariño

Un movimiento telúrico de magnitud 3.7 se registró este viernes 7 de agosto de 2026 cerca de Cumbal, en el departamento de Nariño, Colombia.

El evento sísmico, registrado por el Instituto Geofísico del Ecuador señala que ocurrió a las 12:49 de este viernes, según los datos proporcionados.

El movimiento tuvo una magnitud de 3,7 y una profundidad de 6 kilómetros.

Epicentro se ubicó a 10 kilómetros de Cumbal

El reporte ubica el movimiento en las coordenadas 0,819° N y 77,811° W, a aproximadamente 10,08 kilómetros de Cumbal, en el departamento de Nariño.

Hasta el momento, los datos proporcionados sobre el sismo no incluyen información sobre personas afectadas o daños materiales.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona para determinar si existen novedades relacionadas con el movimiento telúrico.