Sismo de magnitud 3.7 se registra cerca de Cumbal, en Colombia
El Servicio Geológico y organismos de monitoreo reportaron un temblor superficial de 3.7 con epicentro a 10 kilómetros de Cumbal.
Sismo de magnitud 3.7 se registra cerca de Cumbal, en el departamento de Nariño
IG
Compartir
Actualizada:
07 ago 2026 - 13:31
Un movimiento telúrico de magnitud 3.7 se registró este viernes 7 de agosto de 2026 cerca de Cumbal, en el departamento de Nariño, Colombia.
El evento sísmico, registrado por el Instituto Geofísico del Ecuador señala que ocurrió a las 12:49 de este viernes, según los datos proporcionados.
El movimiento tuvo una magnitud de 3,7 y una profundidad de 6 kilómetros.
Epicentro se ubicó a 10 kilómetros de Cumbal
El reporte ubica el movimiento en las coordenadas 0,819° N y 77,811° W, a aproximadamente 10,08 kilómetros de Cumbal, en el departamento de Nariño.
Hasta el momento, los datos proporcionados sobre el sismo no incluyen información sobre personas afectadas o daños materiales.
Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona para determinar si existen novedades relacionadas con el movimiento telúrico.
Compartir