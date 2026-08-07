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Internacional

Sismo de magnitud 3.7 se registra cerca de Cumbal, en Colombia

El Servicio Geológico y organismos de monitoreo reportaron un temblor superficial de 3.7 con epicentro a 10 kilómetros de Cumbal.

Sismo de magnitud 3.7 se registra cerca de Cumbal, en el departamento de Nariño

IG

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

07 ago 2026 - 13:31

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Un movimiento telúrico de magnitud 3.7 se registró este viernes 7 de agosto de 2026 cerca de Cumbal, en el departamento de Nariño, Colombia.

El evento sísmico, registrado por el Instituto Geofísico del Ecuador señala que ocurrió a las 12:49 de este viernes, según los datos proporcionados. 

El movimiento tuvo una magnitud de 3,7 y una profundidad de 6 kilómetros

Epicentro se ubicó a 10 kilómetros de Cumbal

El reporte ubica el movimiento en las coordenadas 0,819° N y 77,811° W, a aproximadamente 10,08 kilómetros de Cumbal, en el departamento de Nariño.

Hasta el momento, los datos proporcionados sobre el sismo no incluyen información sobre personas afectadas o daños materiales

Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona para determinar si existen novedades relacionadas con el movimiento telúrico.

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