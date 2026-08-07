Fiscalía: tomó un carrera por app, le intentaron asaltar y tras forcejear logró escapar en Quito

Imagen referencial que utilizó la sala de prensa de la Fiscalía para graficar el caso.

Un conductor de aplicación móvil logró evitar el robo de su vehículo tras forcejear con dos delincuentes y pedir ayuda en medio de la vía pública. El hecho ocurrió la noche del lunes 3 de agosto en el sector del Comité del Pueblo, al norte de Quito.

Por este caso, la Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra Royston Calvin H. A., a quien un juez de la Unidad Judicial Penal le dictó prisión preventiva tras acoger los elementos presentados por la institución.

Según el relato de la víctima, los sospechosos solicitaron el servicio a través de una aplicación con destino inicial hacia la Terminal Terrestre de Carcelén.

Sin embargo, durante el trayecto, los pasajeros le exigieron modificar la ruta hacia otro sector.

Ante la negativa del conductor de cambiar el destino establecido en la plataforma, Royston Calvin H. A. presuntamente lo agredió físicamente e intentó obligarlo a pasarse al asiento posterior.

En ese momento, de acuerdo con la Fiscalía, el segundo implicado —quien sería un menor de edad— sacó un arma de fuego y golpeó a la víctima en la cabeza.

Pese a la agresión, el ciudadano se defendió, forcejeó con los agresores, consiguió salir del automóvil y empezó a pedir auxilio a gritos.

Intervención en flagrancia

Durante un patrullaje preventivo por el sector, efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas escucharon los llamados de auxilio del afectado y observaron a dos sujetos descender apresuradamente del vehículo.

Tras una breve persecución, los uniformados neutralizaron y aprehendieron a ambos sospechosos. En el registro corporal se les incautó un arma de fuego y un teléfono celular.

La Fiscalía informó que durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal del caso presentó como evidencias las versiones de la víctima y de los agentes captores.

Asimismo, el acta del examen médico-legal practicado al conductor y el informe técnico pericial de reconocimiento y avalúo de las evidencias decomisadas.

El procesado es juzgado por el delito de robo en grado de tentativa, tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días.