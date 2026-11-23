El sismo de magnitud 6.7, registrado el viernes 20 de noviembre en el centro de Perú, dejó un fallecido, 15 heridos, más de 600 personas afectadas y varias réplicas fuertes en las últimas 48 horas, informaron el domingo 22 de noviembre varias fuentes oficiales del país.

El terremoto del viernes tuvo su epicentro en la región andina de Perú, a unos 300 kilómetros al este de Lima.

En un primer reporte del sábado, el estatal Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) confirmó 15 heridos, 11 de ellos en la provincia de Junín, la zona más afectada, y el resto en Huánuco, Lima, Callao y Pasco.

El Indeci precisó este domingo que un paciente de 42 años "ha fallecido en el Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco", centro del país. El informe actualizado también menciona un total de 628 personas afectadas.

Tras el sismo del viernes se registraron en las últimas 48 horas tres movimientos por encima de 5 grados de magnitud, según el estatal Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El IGP dijo que los últimos dos se produjeron este domingo, de magnitud 5 en Junín y de 5,1 en Cerro de Pasco, sin informes oficiales de daños materiales o humanos.

En julio, un sismo de 5.1 grados en la región de Junín provocó seis muertos, 32 heridos y 52 viviendas destruidas.

Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática.

Cada año Perú es sacudido por cerca de 400 sismos por encima de 4..0 grados. El 15 de agosto de 2007, un sismo de magnitud 7.9 provocó 595 muertos en la región de Pisco, en el sur de Perú, y provocó un pequeño tsunami.