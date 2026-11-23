Alias 'Negro Willy' llegó a Guayaquil la madrugada del lunes 23 de noviembre de 2026, tras ser expulsado de España.

William Joffre Alcívar Bautista, conocido como alias 'Negro Willy' o 'Comandante Willy', llegó a Guayaquil la madrugada de este lunes 23 de noviembre de 2026, después de ser expulsado de España.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el detenido arribó a las 03:40 al aeropuerto de Guayaquil, acompañado por agentes de la Policía española y autoridades ecuatorianas.

Reimberg aclaró que su retorno no se produjo mediante una extradición, sino a través de un procedimiento de expulsión que el ciudadano tenía pendiente en España.

¿Cómo fue detenido alias 'Negro Willy' en España?

Según Reimberg, la captura se ejecutó en un hotel de Tarragona, donde el sospechoso se encontraba con su esposa.

El funcionario detalló que 12 policías ecuatorianos participaron en la operación, coordinada con las autoridades españolas después de varios meses de labores investigativas.

El sospechoso contaba con dos anillos de seguridad, por lo que la Policía española desplegó unidades tácticas para concretar su detención.

Alcívar había sido arrestado inicialmente en España en octubre de 2024, pero quedó en libertad en diciembre de 2025, después de que su proceso de extradición enfrentara dificultades relacionadas con las garantías solicitadas por la justicia española.

Será trasladado a la Cárcel del Encuentro

El ministro del Interior confirmó que alias 'Negro Willy' será trasladado al Centro de Privación de Libertad El Encuentro, ubicado en la provincia de Santa Elena.

El funcionario señaló que el detenido deberá responder ante la justicia ecuatoriana por los procesos en su contra.