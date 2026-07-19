Sismo en Perú: Al menos cuatro muertos y viviendas colapsadas por temblor de 5.1 en Junín

Al menos 4 muertos y viviendas colapsadas por temblor de 5,1 en Junín

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió la noche del sábado 18 de julio de 2026 la región de Junín, en el centro de Perú, dejando al menos cuatro personas fallecidas, 21 heridas y cerca de 300 damnificados, según los reportes de las autoridades.

El movimiento también provocó el colapso de viviendas, deslizamientos de tierra y daños en la infraestructura.

El movimiento telúrico ocurrió a las 21:24 y tuvo su epicentro a siete kilómetros al sur de Chupaca, con una profundidad de 24 kilómetros, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor fue sentido con fuerza en varias localidades del centro del país.

Las primeras evaluaciones indican que el sismo causó graves afectaciones en distintos sectores de la región, especialmente en zonas rurales y poblaciones cercanas al epicentro.

#Ahora | Fuerte sismo en Junín deja un fall3c1d0

Un sismo de magnitud 5.1 remeció la región Junín la noche del 18 de julio, causando daños materiales en viviendas e infraestructura vial de distritos como Chongos Bajo, Chupuro, Huamancaca y Tres de Diciembre. Hasta el momento de… pic.twitter.com/VE2P1zh5xw — Noticias Trujillo (@ntrujillo_pe) July 19, 2026

Víctimas y daños tras el terremoto

El jefe de Defensa Civil, Luis Vásquez, informó que el balance preliminar deja cuatro personas fallecidas, 21 heridas y alrededor de 300 damnificados.

Equipos de emergencia permanecen desplegados para atender a las familias afectadas y continuar con las labores de evaluación.

Las autoridades también reportaron viviendas colapsadas, daños estructurales en inmuebles y afectaciones en varias vías de comunicación, lo que dificultó el acceso a algunas comunidades.

Localidades afectadas por el sismo

Entre los sectores con mayores daños se encuentran los distritos de Chongos Bajo, Chupuro, Huamancaca y Tres de Diciembre, donde se registraron derrumbes de viviendas y deslizamientos de tierra.

Uno de los hechos que llamó la atención fue el colapso de la histórica cruz del Señor de Canicruz, ubicada en Chongos Bajo, una estructura considerada representativa para la comunidad.

Bomberos continúan con las labores de búsqueda

Los equipos de rescate concentraron sus operaciones en el anexo de Pumpunya, donde los bomberos realizan tareas de búsqueda entre los escombros para localizar posibles víctimas.

Mientras avanzan los trabajos de emergencia, numerosos habitantes decidieron pasar la noche en las calles y espacios abiertos, debido al temor de que se registren nuevas réplicas.

Actividad sísmica mantiene en alerta a Perú

El sismo ocurre en un contexto de constante actividad sísmica en el país. En la región de Ica, el Instituto Geofísico del Perú ha registrado 13 sismos entre el 14 y el 18 de julio, con magnitudes que oscilaron entre 3,6 y 4,6.

Según explicó Fabrizio Velásquez, director de Defensa Civil de Ica, esta actividad responde al proceso natural de interacción entre las placas de Nasca y Continental, aunque insistió en la importancia de mantener medidas de preparación y prevención frente a futuros eventos.

Los organismos de respuesta continúan recopilando información sobre las afectaciones provocadas por el sismo en Junín.

El número de víctimas y de inmuebles dañados podría variar conforme avancen las inspecciones en las zonas afectadas.