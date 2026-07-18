Un deslizamiento de tierra deja ocho muertos en el suroeste de China y 34 personas desaparecidas

Al menos ocho personas murieron y otras 34 permanecen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra registrado en un condado de la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China, informó la cadena estatal CCTV.

El derrumbe provocó el colapso de varios edificios residenciales ubicados en la ladera de una montaña y obligó a evacuar a más de 1.000 habitantes de las zonas cercanas.

Continúan las labores de búsqueda

El Ministerio de Gestión de Emergencias de China activó el nivel dos de respuesta de emergencia y desplegó un equipo de 100 rescatistas para apoyar las operaciones en el lugar.

Las tareas de búsqueda incluyen el uso de radares de estabilidad de taludes, drones y otros equipos especializados para detectar posibles riesgos y localizar a las personas desaparecidas.

Xi Jinping ordena investigar las causas

El presidente de China, Xi Jinping, instruyó que se intensifiquen las labores de búsqueda y rescate de los desaparecidos y dispuso una investigación para determinar las causas del deslizamiento.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué originó el derrumbe, mientras continúan las operaciones de emergencia en la zona afectada.