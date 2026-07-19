Hermano menor de Lamine Yamal celebra con él el título mundial de España

Hermano de Lamine Yamal celebra con él la Copa del Mundo

La celebración de España tras conquistar el Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada.

Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal, ingresó al terreno de juego apenas terminó la final para abrazar al joven futbolista y compartir con él el histórico triunfo.

El pequeño se unió a los festejos de los jugadores y sus familias luego de que la selección española levantara el trofeo en el estadio de Nueva Jersey.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron el emotivo gesto entre los hermanos.

Keyne ya había conquistado a los aficionados

No es la primera vez que Keyne roba protagonismo durante el Mundial. A lo largo del torneo, el hermano menor de Lamine Yamal fue captado en varias ocasiones celebrando los triunfos de España desde las tribunas.

Compartiendo momentos con los jugadores, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos por los aficionados.

Su espontaneidad y cercanía con el extremo español hicieron que numerosas imágenes y videos del pequeño se difundieran ampliamente en redes sociales durante la competencia.

Lamine Yamal cierra un Mundial histórico

Con apenas 19 años, Lamine Yamal fue una de las grandes figuras de España en el Mundial 2026.

El extremo tuvo un papel determinante durante el torneo y fue pieza clave en el camino que llevó a la selección española a conquistar su segunda Copa del Mundo.

El título consolida a Yamal como una de las principales figuras del fútbol internacional y marca uno de los momentos más importantes en el inicio de su carrera con la selección absoluta.