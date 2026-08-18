El 9 de noviembre se conocerá el listado oficial de candidatos para las elecciones seccionales

CNE registró más de 53 mil solicitudes de inscripción de candidaturas a través de su sistema informático.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó, este martes 18 de agosto de 2026, que el 9 de noviembre se conocerá el listado definitivo de candidatos que participarán en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El anuncio se realizó después de que el organismo electoral contabilizara 53 534 solicitudes de inscripción de candidaturas registradas de manera preliminar a través de su sistema informático.

¿Cuántos candidatos se inscribieron?

Según el reporte del CNE, las solicitudes corresponden a las siguientes dignidades:

1 340 candidatos a alcaldías.

candidatos a alcaldías. 4 772 candidatos a concejalías rurales.

candidatos a concejalías rurales. 7 752 candidatos a concejalías urbanas.

candidatos a concejalías urbanas. 2 832 candidatos a concejalías urbanas por circunscripción.

candidatos a concejalías urbanas por circunscripción. 152 candidatos a prefecturas y viceprefecturas.

candidatos a prefecturas y viceprefecturas. 36 678 candidatos a vocalías de juntas parroquiales rurales.

Estas cifras corresponden al número de solicitudes registradas y no representan todavía el listado definitivo de candidatos habilitados. Las candidaturas todavía deben ser calificadas

Tras finalizar la etapa de inscripción, las 24 Juntas Provinciales Electorales deberán revisar cada candidatura para verificar que los postulantes cumplan con los requisitos establecidos en la normativa electoral y no tengan ninguna inhabilidad.

Durante este proceso, las organizaciones políticas también podrán presentar objeciones, impugnaciones y recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El CNE recordó que una candidatura se considera oficialmente inscrita cuando la resolución que la califica queda en firme y no existen recursos administrativos o judiciales pendientes.

Por esta razón, los nombres que actualmente aparecen en el sistema del CNE todavía podrían cambiar durante la etapa de revisión y resolución de recursos.

De acuerdo con el calendario electoral, será el 9 de noviembre de 2026 cuando se conozca el listado definitivo de candidaturas calificadas que podrán participar en los comicios seccionales.