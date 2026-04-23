Arrestan a soldado de EE.UU. por ganar USD 400 000 apostando a la captura de Maduro

Soldado que participó en captura de Nicolás Maduro es acusado de usar información secreta para apostar

Un miembro de fuerzas especiales de Estados Unidos fue arrestado tras ser señalado de aprovechar información reservada para apostar sobre una operación militar en Venezuela.

Según reportes revelados por CNN, el uniformado habría ganado en el mercado de apuestas de predicción en línea más de USD 400 000 tras anticipar el resultado de la captura del mandatario venezolano.

Una apuesta que levantó sospechas

El soldado, identificado como Gannon Ken Van Dyke, habría invertido cerca de USD 32 000 en apuestas a finales de diciembre, confiando en que Maduro sería retirado del poder en enero, así lo reseñó también el Washington Post.

Lo llamativo es que se trataba de una jugada considerada poco probable, pero que terminó generando enormes ganancias.

Las autoridades detectaron movimientos inusuales casi de inmediato. La magnitud de la ganancia y el momento en que se realizaron las apuestas encendieron las alertas de los investigadores.

Información secreta para beneficio personal

De acuerdo con la acusación de fiscales federales, el militar participó en la planificación de la operación conocida como “Resolución Absoluta”, lo que le habría dado acceso a datos confidenciales antes de que el operativo se ejecutara.

Las acusaciones apuntan a delitos como:

Fraude de productos básicos

Faude electrónico

Robo

Uso indebido de información gubernamental confidencial para beneficio personal.

Con esa ventaja, realizó al menos 13 apuestas en pocos días, todas relacionadas con la salida de Maduro o una intervención en Venezuela.

Intentó ocultar el dinero

Tras obtener las ganancias, el soldado acusado habría intentado esconder el origen del dinero.

Según la investigación, movió los fondos a cuentas de criptomonedas en el extranjero antes de transferirlos a plataformas financieras digitales.

Las autoridades consideran que estas acciones buscaban evitar ser rastreado, lo que agravaría su situación legal.

Posible condena

Van Dyke enfrenta al menos cinco cargos penales. Si es hallado culpable, podría enfrentar una larga condena en prisión.

El caso será llevado ante un tribunal en Carolina del Norte, donde el militar deberá responder por las acusaciones.

«Los mercados de predicción no son un refugio para el uso indebido de información confidencial o clasificada con fines de lucro personal», declaró Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, donde se presentaron los cargos contra Van Dyke, reseñó el Washington Post.