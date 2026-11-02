Temporal en Grecia: lluvias torrenciales y tormentas causan inundaciones y daños

Los efectos del impacto en la isla de Rodas en Grecia por las lluvias

La isla de Rodas y diversos puntos del archipiélago del Egeo oriental enfrentan una crítica situación meteorológica este lunes 2 de noviembre de 2026 debido al embate directo del temporal Agneta.

Las intensas precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas han dejado inundaciones en múltiples localidades, transformando avenidas principales y caminos rurales en caudalosos torrentes de agua y barro.

Las autoridades locales de Protección Civil han emitido múltiples alertas a la población aconsejando restringir al máximo los desplazamientos no esenciales.

La acumulación récord de agua en un corto lapso superó la capacidad de los sistemas de drenaje urbanos, anegando rápidamente vecindarios enteros y desbordando cauces naturales de agua en varias zonas de la isla.

El impacto sobre el parque automotor y la propiedad privada ha sido devastador en las áreas más castigadas.

Reportes preliminares confirman que más de 60 vehículos fueron arrastrados por las corrientes hacia torrentes de agua y zonas costeras, mientras que decenas de viviendas y comercios sufrieron el ingreso masivo de lodo, obligando a numerosos residentes a refugiarse en los pisos superiores de sus inmuebles.

Ante el incremento del riesgo para la comunidad, el Gobierno regional ordenó la suspensión inmediata de las actividades lectivas y el cierre preventivo de escuelas y guarderías en Rodas.

Esta medida de contingencia busca garantizar la seguridad de los estudiantes y evitar la circulación de transporte escolar en carreteras afectadas por desprendimientos y lodo.

El cuerpo de bomberos, conjuntamente con personal militar y equipos de voluntarios, mantiene desplegados amplios operativos de rescate y auxilio en los sectores más vulnerables.

Las unidades de emergencia han atendido cientos de llamadas para realizar bombeo de agua en estructuras inundadas, liberar a conductores atrapados en sus vehículos y remover escombros y árboles caídos de la vía pública.

Las infraestructuras viales y los servicios de transporte también experimentaron severas interrupciones a lo largo del día.

Varios tramos de la red vial de Rodas permanecen cortados al tránsito debido a desprendimientos de tierra y al colapso de pequeños puentes secundarios, al tiempo que las conexiones marítimas y aéreas en el Egeo monitorean con atención la evolución de las rachas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional de Grecia prevé que la inestabilidad atmosférica continúe durante las próximas horas sobre el sureste del mar Egeo.

Las autoridades han instado a los habitantes y visitantes a mantenerse informados a través de los canales oficiales de protección civil y a extremar los cuidados en zonas cercanas a ríos, quebradas y áreas costeras expuestas a las marejadas.