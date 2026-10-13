Las protestas estudiantiles regresan a las calles de Francia, con el apoyo de Greta Thunberg

Miles de jóvenes salieron a las calles de París para protestar este martes 13 de octubre de 2026.

Los estudiantes de liceo regresaron este martes a las calles de Francia, con el inesperado apoyo de la activista sueca Greta Thunberg, al estimar que sólo recibieron "migajas" del gobierno en respuesta a sus reclamos de mejores condiciones.

Esta semana de movilizaciones se anuncia crucial. Preceden a los 15 días de vacaciones de otoño, pero podrían sumarse a las protestas del sábado contra la carestía de la vida, en este convulso último año de mandato del presidente centroderechista, Emmanuel Macron.

Tras bloqueos a primera hora de la mañana, miles de personas, principalmente estudiantes de liceo, universitarios y profesores, empezaron a manifestarse en varias ciudades de Francia, con el apoyo de sindicatos, constataron periodistas de la AFP.

"Somos muchísimos en Francia los que seguimos motivados. Pensar que la rabia va a desaparecer con las vacaciones es no entender el movimiento", estimó Mariolino, de 16 años, en Nantes, donde la marcha la encabezaba una pancarta con el lema: "Escuelas sin dinero, país sin futuro".

En París, la marcha está prevista a partir de las 12H00 GMT hasta los Inválidos, no muy lejos de la oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu, y del ministerio de Educación.

Las autoridades esperan entre 130.000 y 200.000 manifestantes en toda Francia. Hace una semana, fueron entre 266.000 y 450.000, en una de las mayores protestas estudiantiles desde las de mayo de 1968.

Según la Unión Estudiantil, sindicato de estudiantes universitarios que apoya a los alumnos de liceo, un 90% de las alrededor de 70 universidades francesas estaban este martes "bloqueadas" o "cerradas".

Respecto a los liceos, el ministro de Educación, Édouard Geffray, apuntó a una "disminución" de centros cerrados preventivamente respecto a las semanas anteriores: unos 200 respecto a los 3.700 que cuenta el país.

Thunberg, "orgullosa"

En uno de los epicentros de la movilización, el liceo Paul Éluard de Saint-Denis, al norte de París, los estudiantes contaron con el apoyo de Greta Thunberg, quien se dijo "enormemente orgullosa de los estudiantes franceses".

"Nos están robando nuestro futuro y, como hemos podido comprobar aquí, las escuelas no reciben las inversiones que necesitan. Esto envía un mensaje a los jóvenes: 'En nuestra sociedad, ustedes no son una prioridad'", aseguró.

Los alumnos que protestan tienen en su mayoría entre 15 y 18 años; estudiaron el último ciclo de secundaria, una estresante etapa previa a los estudios superiores, y su educación obligatoria estuvo marcada por los confinamientos del covid en 2020.

Sus reclamos son variados: la falta de reemplazo de profesores ausentes, horarios de clase de hasta diez horas por día con huecos, aulas deterioradas e inadaptadas al cambio climático y un sistema de acceso a la universidad, Parcoursup, visto como poco transparente.

A finales de la semana pasada, el ministro de Educación anunció la rápida contratación de 3.000 profesores sustitutos, pero para las organizaciones estudiantiles es una medida insuficiente y reclaman un plan de 10.000 millones de euros (11.200 millones de dólares) para los liceos.