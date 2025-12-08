Un terremoto de magnitud 7.6 sacude el norte de Japón y activa una alerta por tsunami

Un terremoto de magnitud 7.6 grados en la escala abierta de Richter sacudió este lunes 8 el norte de Japón.

Tras el potente sismo la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró una alerta por tsunami de hasta tres metros, sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales.

Se espera que la primera ola llegue entre cerca de 11H40 hora local (14H40 GMT) a zonas portuarias de Aomori y Iwate, en la isla principal de Japón, Honshu, informó la cadena pública NHK.

En Ecuador el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) canceló la observación de tsunami para las costas del país.

En un primer momento el organismo indicó que tras el sismo se generó una evaluación en Ecuador que luego fue cancelada al no representar un potencial peligro para las costas del país.