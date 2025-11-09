Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Segundo sismo se registró en Ecuador este domingo 9 de noviembre del 2025; ¿lo sintió?

Un temblor, de magnitud de 3.4 en la escala de Richter, se registró en Guayas. El epicentro fue a 21,69 km de Balao, según el Geofísico

Un nuevo sismo se registró en Ecuador la noche de este domingo 9 de noviembre del 2025.

Instituto Geofísico

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

09 nov 2025 - 20:01

Un sismo sacudió a la provincia del Guayas, a las 19:31 de este domingo 9 de noviembre del 2025, según reportó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional   .    

El temblor tuvo una magnitud de 3.4 en la escala de Richter. Ocurrió a una profundidad de 63 kilómetros y el epicentro fue a 21,69 km de Balao.    

Este es el segundo movimiento telúrico que se registró en Ecuador este domingo 9. El primero  sorprendió a los habitantes de la Amazonía en horas de la mañana.

Ese sismo tuvo como epicentro la provincia de Morona Santiago.  El instituto Geofísico detalló que el movimiento telúrico ocurrió a 37. 18 kilómetros de Sucúa. Tuvo una magnitud de 3.5 grados en la escala de Richter con una profundiad de 13 kilómetros.  

  • En dos meses se reportó un enjambre sísmico frente a las costas de Puerto López

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.    

Por su ubicación, el Ecuador tiene alta actividad sísmica debido a la zona de subducción de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana.  

