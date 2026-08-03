Más de 6 000 fallecidos y miles de desaparecidos deja el devastador terremoto en Venezuela
Venezuela continúa con labores de remoción de escombros luego de más de un mes de los terremotos.
Los terremotos del 24 de junio dejan más de 4 000 muertos en Venezuela.
AFP
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Actualizado:
03 ago 2026 - 17:24
La cifra de muertos que ha dejado el doble sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 6 125, según el balance oficial divulgado este lunes 3 de agosto de 2026 por el jefe del parlamento, Jorge Rodríguez.
Decenas de familiares siguen en la búsqueda de desaparecidos en La Guaira, estado vecino de Caracas y el que resultó más golpeado por los terremotos de 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de al menos 190 edificios, según cifras oficiales.
El balance anterior divulgado el 24 de julio fue de 5 546 muertos. Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedan cerca de 1 400 desaparecidos.
Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 6 433 fueron catalogadas por las autoridades como de "alto riesgo" para ser habitadas y 9 866 fueron ubicadas como "viviendas restringidas". Por ello, muchos de sus ocupantes son atendidos en refugios temporales o se fueron con familiares o amigos.
Casi 24 000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el golpeado estado costero La Guaira.
El Parlamento de Venezuela aprobó el viernes una ley de arrendamientos que busca aumentar la oferta de inmuebles en alquiler para atender a miles de personas que perdieron sus viviendas tras los devastadores terremotos.
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