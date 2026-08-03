Más de 6 000 fallecidos y miles de desaparecidos deja el devastador terremoto en Venezuela

Los terremotos del 24 de junio dejan más de 4 000 muertos en Venezuela.

La cifra de muertos que ha dejado el doble sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 6 125, según el balance oficial divulgado este lunes 3 de agosto de 2026 por el jefe del parlamento, Jorge Rodríguez.

Decenas de familiares siguen en la búsqueda de desaparecidos en La Guaira, estado vecino de Caracas y el que resultó más golpeado por los terremotos de 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de al menos 190 edificios, según cifras oficiales.

El balance anterior divulgado el 24 de julio fue de 5 546 muertos. Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedan cerca de 1 400 desaparecidos.

Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 6 433 fueron catalogadas por las autoridades como de "alto riesgo" para ser habitadas y 9 866 fueron ubicadas como "viviendas restringidas". Por ello, muchos de sus ocupantes son atendidos en refugios temporales o se fueron con familiares o amigos.

Casi 24 000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el golpeado estado costero La Guaira.

El Parlamento de Venezuela aprobó el viernes una ley de arrendamientos que busca aumentar la oferta de inmuebles en alquiler para atender a miles de personas que perdieron sus viviendas tras los devastadores terremotos.