Centro comercial de Quito responde tras denuncia de mujer escopolaminada

Una mujer de la tercera edad habría sido escopolaminada en centro comercial de Quito.

Una mujer de la tercera edad habría sido escopolaminada en un centro comercial de Quito, luego de hacer compras en un supermercado.

El Mall El Jardín respondió en sus redes sociales y aseguró que el incidente ocurrió el domingo 26 de julio de 2026.

"Nuestro personal de seguridad activó inmediatamente los protocolos internos de atención, brindó asistencia a la persona afectada y coordinó su valoración en el consultorio médico", detalló el centro comercial en un comunicado difundido en redes sociales.

El caso se conoció a través de redes sociales, cunado una usuaria denunció que su madre habría sido escopolaminada cuando salió de un supermercado.

El testimonio indica que una mujer de la tercera edad se acercó a la víctima para venderle cotonetes.

En primer momento, la mujer se negó, pero ante la insistencia de la vendedora aceptó y pagó por un paquete de cotonetes.

"La señora entró al ascensor con mi mamá y salió en el mismo piso pero se regresó en el mismo ascensor", detalla el testimonio publicado en Faebook.

La mujer presentó síntomas como ver todo lejos, sonidos lejanos, mareo, pesadez del cuerpo, falta de equilibrio, los ojos se le empezaron a cerrar y casi no podía hablar.