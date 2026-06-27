Así funciona el sistema de alertas sísmicas de Google en tu celular antes de un terremoto

Millones de teléfonos Android forman parte de una red capaz de detectar terremotos y enviar una alerta segundos antes de que se sientan las ondas más fuertes.

El Sistema de Alertas de Terremotos de Google utiliza los sensores de los celulares y el análisis de datos en tiempo real para advertir a los usuarios sobre un sismo inminente.

Cómo detecta un terremoto el sistema de Google

El sistema aprovecha el acelerómetro incorporado en los teléfonos Android. Este sensor, que normalmente detecta el movimiento del dispositivo o cuenta los pasos, también es capaz de registrar las primeras vibraciones generadas por un terremoto.

Cuando el teléfono identifica un movimiento compatible con un sismo, envía automáticamente una señal a los servidores de Google junto con una ubicación aproximada del dispositivo. La información no incluye la ubicación exacta del usuario.

Los servidores analizan los datos enviados por cientos o miles de teléfonos cercanos. Si detectan un patrón que confirma la ocurrencia de un terremoto, el sistema calcula el epicentro y estima la magnitud del evento en cuestión de milisegundos.

Las alertas llegan antes de las ondas más fuertes

Una vez confirmado el sismo, Google envía la notificación a los dispositivos ubicados en la zona que podría verse afectada.

Como la transmisión de datos por internet es mucho más rápida que el desplazamiento de las ondas sísmicas más destructivas, los usuarios pueden recibir la alerta con algunos segundos de anticipación para buscar un lugar seguro.

El sistema se activa únicamente para terremotos de magnitud 4,5 o superior y emite dos tipos de avisos. El primero es una Alerta de atención, destinada a movimientos leves, que muestra recomendaciones básicas y respeta el volumen configurado en el teléfono.

Para sismos moderados o fuertes, Android envía una Alerta de acción. En este caso, el dispositivo enciende la pantalla, reproduce una alarma al máximo volumen e incluso puede interrumpir el modo "No molestar" para llamar la atención del usuario.

Cómo activar las alertas en Android y iPhone

En los teléfonos Android, la función puede activarse desde:

Ajustes o Configuración

Ingresando a Seguridad y emergencia

Luego a Alertas de sismos o Alertas de terremotos.

También es necesario mantener activada la ubicación del dispositivo y contar con conexión a internet.

En los iPhone, Apple utiliza un sistema diferente y no forma parte de la red de detección de Google.

En muchos países de Latinoamérica, las alertas dependen de los sistemas oficiales o de aplicaciones especializadas.

Los usuarios pueden revisar en Ajustes > Notificaciones > Alertas gubernamentales si las opciones de seguridad y emergencia están disponibles.

En caso contrario, existen aplicaciones de terceros que ofrecen avisos sísmicos compatibles con cada región.