11 'terroristas' del grupo Tren de Aragua fueron eliminados en ataque a barco, según Trump

Estados Unidos ha enviado buques de guerra al mar Caribe y el Pacífico, cerca de Sudamérica para combatir el narcotráfico.

El presidente Donald Trump confirmo que "11 narcoterroristas" murieron en un ataque en el Caribe contra una embarcación este martes 2 de septiembre del 2025. Según el Ejército norteamericano, en la barca se transportaba droga.

El "ataque cinético" ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua se encontraban en aguas internacionales, dijo Trump en su red social Truth Social, y agregó: "El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción".

A través de una publicación en la plataforma Truth Social, Trump confirmó que se llevó a cabo una maniobra contra "narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur".

Aseguró que su país disparó contra un barco cargado de drogas aparentemente procedente de Venezuela, sin ofrecer más detalles sobre una supuesta operación militar en el Caribe.

"El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!", añadió.