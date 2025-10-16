'Volvimos a nacer', dice pareja de ancianos que sobrevivió a inundaciones en México

La pareja de adultos mayores que sobrevivió abrazados a las inundaciones en México ha conmovido al mundo. Las imágenes se difundieron en redes sociales y los protagonistas contaron los momentos de angustia que vivieron.

Hilario Reynosa y Elodia Reyes fueron captados abrazados en medio del desatre. Ambos lograron llegar a un aire acondicionado para refugiarse. Don Layo, como lo conocen, abrazó con fuerza a Doña Elo, mientras ella lo rodea con sus brazos en la cintura.

La pareja vive desde hace 26 años en Poza Rica de Hidalgo, una ciudad de Veracruz. Esta fue una de las zonas más afectadas por la tormenta que afectó a México y provocó inundaciones.

Desde que empezó la emergencia, Don Layo protegió a su esposa, quien no sabe nadar. La pareja recuerda que el agua arrastró varios objetos peligrosos que impactaron en su cuerpo mientras intentaban salir de su casa.

La corriente de agua fue muy fuerte que arrastró a doña Elo hasta un comprensor de aire acondicionado. En una entrevista con BBC, Layo relata los momentos de desesperación que vivió por llegar a su pareja.

"La busqué y la busqué, pero no la veía", señaló Don Layo. Sin embargo, en medio de la angustia un vecino la ubicó y le direccionó hacia ella. Nadó hasta el compresor de aire acondicionado, pero en el camino tuvo que enfrentarse a la corriente, varillas y otros objetos que lo golpearon.

Como pudo logró subirse y sacarla del agua. De inmediato, empezó a frotar sus piernas y espalda para entrar en calor porque tenía mucho frío y estaba temblando.

"Toda la casa se desbarató. Me puse a llorar. Gracias a Dios ya la encontré y tenía mucho frío. La estuve tallando todo el cuerpo. Volvimos a nacer los dos", señaló Don Layo al medio de comunicación de Reino Unido en una entrevista virtual.

Dos hombres en una lancha los rescataron. Ambos se encuentran fuera de peligro.