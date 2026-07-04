Trabajador de empresa de seguridad portuaria fue asesinado en Guayaquil

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un hombre que laboraba para una empresa de seguridad vinculada a un puerto privado de Guayaquil fue asesinado a tiros la tarde del viernes 3 de julio, en un nuevo hecho de violencia registrado en el sur de la ciudad.

El ataque ocurrió mientras la víctima se movilizaba en un vehículo por la vía Perimetral, cerca del segundo puente que conecta el suburbio con la isla Trinitaria.

Según la información preliminar, sujetos armados interceptaron el automóvil y abrieron fuego contra el conductor.

Tras recibir los impactos de bala, el vehículo perdió el control y terminó estrellándose contra el parterre central de la vía lo que provocó su muerte inmediata.

Autoridades investigan el nuevo hecho violento

Personal de Criminalística y de unidades investigativas acudió al sitio para levantar indicios para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

Entre las evidencias recopiladas constan documentos personales, identificaciones laborales y una mochila que permanecía dentro del vehículo.

El procedimiento obligó a restringir parcialmente la circulación en el sector, lo que provocó una fuerte congestión vehicular debido a que los conductores redujeron la velocidad para observar lo ocurrido.

Agentes de tránsito intervinieron para controlar la movilidad mientras se desarrollaban las diligencias.

El automóvil permaneció varias horas en la vía hasta la llegada de una grúa que permitió su traslado a los patios policiales.