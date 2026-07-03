Conductor de aplicación escapó de un asalto al lanzarse de su vehículo en el norte de Quito

Un conductor de una aplicación de transporte evitó el robo de su vehículo al lanzarse del automóvil mientras era asaltado por tres pasajeros en el sector de La Real Audiencia, en el norte de Quito.

El hecho ocurrió la madrugada de este viernes 3 de julio y culminó con la aprehensión de dos adolescentes y un ciudadano extranjero, según información policial.

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos solicitaron una carrera a través de una aplicación de transporte desde el sector de El Ejido con destino al norte de la capital.

Policía decomisó cuchillo y presunta arma de fuego

Al llegar a La Real Audiencia, los ocupantes amenazaron al conductor con un arma blanca para intentar despojarlo del vehículo.

En un momento de descuido de los asaltantes, la víctima logró arrojarse del automóvil y buscar refugio en las instalaciones del Distrito de Policía La Delicia, donde pidió auxilio a los uniformados.

Tras recibir la alerta, agentes motorizados desplegaron un operativo que permitió localizar el vehículo cuando circulaba por la avenida Mariscal Sucre, a la altura del acceso al Teleférico.

Policía informó que los tres presuntos implicados fueron capturados. Se decomisó además, un cuchillo y un objeto similar a un arma de fuego, que habrían sido utilizados para intimidar al conductor durante el asalto.