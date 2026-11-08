Tragedia ferroviaria en Egipto: Al menos siete muertos y más de 100 heridos tras choque de trenes

Dos trenes colisionaron al sur de la capital egipcia este 8 de noviembre, lo que provocó el descarrilamiento de varios vagones, dejando cuatro muertos y decenas de heridos, según las autoridades.

Al menos siete personas perdieron la vida y más de cien resultaron heridas este domingo 8 de noviembre de 2026 tras la violenta colisión de dos trenes en el sector de Al Ayyat, al sur de El Cairo, en Egipto.

De acuerdo con el informe de la autoridad ferroviaria egipcia, el accidente ocurrió cuando un convoy que cubría la ruta entre Guiza y Fayum impactó por la parte trasera a otro tren que se dirigía desde la capital hacia la ciudad de Asuán.

El choque provocó el descarrilamiento y el vuelco de varios vagones, dejando escenas de severos daños estructurales en los trenes, cuya parte delantera quedó reducida a metal retorcido.

La autoridad ferroviaria de Egipto indicó que un tren que viajaba de Guiza a Fayum impactó por la parte trasera a otro servicio que se dirigía hacia el sur desde El Cairo con destino a la ciudad de Aswan. AFP

Labores de rescate y atención a heridos

El Ministerio de Salud confirmó que 112 personas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia a distintos centros hospitalarios de la región de Guiza para recibir atención médica.

Testigos presenciales relataron momentos de profundo caos mientras vecinos de la zona, trabajadores ferroviarios y equipos de emergencia trabajaban contrarreloj.

Los rescatistas utilizaron maquinaria pesada y grúas para remover los vagones volcados, excavando incluso por debajo de la estructura para liberar a los pasajeros que habían quedado atrapados y amontonados en el interior.

Ante la gravedad del siniestro, el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, manifestó que sigue los acontecimientos "con gran preocupación".

Asimismo, ordenó una investigación inmediata para esclarecer las causas y sancionar a los responsables en caso de confirmarse negligencia.

Antecedentes en la zona

Este trágico suceso revive los fantasmas de accidentes anteriores en la red ferroviaria del país africano.

En la misma zona en 2002 se registró el peor desastre de su historia con la muerte de más de 370 personas a causa de un incendio a bordo.

Las autoridades locales mantienen abiertas las indagaciones para determinar con exactitud cómo se produjo el fallo de señalización o control que derivó en el impacto por alcance de los convoyes.