Diez muertos en Brasil, cinco de ellos niños, al caer auto a un lago

Diez personas, entre ellas cinco niños, murieron tras la caída de un automóvil a un lago cerca de Río de Janeiro, indicó el domingo a la AFP un portavoz de los bomberos.

La tragedia ocurrió el sábado por la noche en el municipio de Barra Mansa, a unos 140 km de Río.

"Las víctimas ya habían fallecido cuando fueron retiradas del vehículo", precisó el gobierno del estado de Río de Janeiro (sureste) en un comunicado.

Fue necesario que trabajaran buzos para poder recuperar los cuerpos.

Las autoridades locales hablan de un "accidente" y la policía llevó a cabo una pericia en el lugar para establecer las circunstancias de la caída del vehículo al lago.

La región de Río se vio afectada por fuertes lluvias el sábado, con inundaciones en numerosas calles, incluso en barrios turísticos como Copacabana.