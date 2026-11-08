Independiente del Valle celebra su título de LigaPro 2026 con un triunfo de 4-2 sobre Aucas

Independiente del Valle celebró el título de la LigaPro 2026 con un triunfo contundente sobre Aucas.

Independiente del Valle (IDV) ratificó este domingo 8 de noviembre su condición de flamante bicampeón de la LigaPro 2026 tras imponerse con autoridad por 4-2 ante Sociedad Deportiva Aucas en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

El conjunto negriazul saltó al campo de juego ya consagrado como monarca del torneo nacional gracias al tropiezo de sus perseguidores en la jornada matutina.

Lejos de relajarse, desplegó su jerarquía colectiva para conseguir una clara victoria a domicilio.

Superioridad rayada en el primer tiempo

La escuadra visitante tomó el control de las acciones desde el arranque. Al minuto 14, Mateo Carabajal abrió el marcador con un potente cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Junior Sornoza.

La presión alta de la Chatoleí no cesó y, al minuto 36, Carlos González Espínola aumentó la ventaja para poner el 0-2 transitorio.

Aucas reaccionó de inmediato y descontó al 40' por intermedio de Santiago Morales.

No obstante, justo antes de ir al descanso, al minuto 44, Junior Sornoza decretó el 1-3 con una brillante definición individual.

Doblete de Sornoza y cierre oriental

En la etapa complementaria, el trámite del partido mantuvo la misma dinámica. Al minuto 61, nuevamente Junior Sornoza apareció en el área para firmar su doblete personal y sellar el 1-4 que sentenciaba el compromiso.

En los minutos de adición (90+1'), Michael Carcelén se convirtió en el segundo tanto de la escuadra local, dejando el marcador definitivo en 2-4 a favor del monarca ecuatoriano.

Puntos clave del compromiso