El papa León XIV llega a Argentina y es recibido por el presidente Javier Milei

El papa León XIV es recibido por el presidente de Argentina, Javier Milei, a su llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires, el 8 de noviembre de 2026.

El papa León XIV llegó este domingo a Argentina en lo que constituye la primera visita de un pontífice al país en 39 años.

El máximo representante de la Iglesia católica fue recibido al pie de la escalerilla del avión en el aeropuerto de Buenos Aires por el presidente libertario Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

El pontífice pisó suelo argentino a las 16:35 locales, procedente de Uruguay, donde abogó por los derechos de la infancia y fustigó la violencia del narcotráfico.

Esta gira continental de 12 días se da apenas tres semanas después de que el líder religioso se sometiera a una intervención quirúrgica por cáncer de pulmón.

Agenda oficial y actividades multitudinarias.

La agenda del papa en territorio argentino se extenderá hasta el próximo miércoles, fecha en la que partirá rumbo a Perú para cumplir con la última etapa de su recorrido.

Durante su estancia, León XIV oficiará tres misas multitudinarias y visitará un centro para personas con discapacidad, un centro carcelario y el santuario de Luján, principal epicentro de peregrinación del país.

Pese a los estrictos controles de seguridad y vallas que mantuvieron a los fieles alejados a un centenar de metros en las primeras actividades, cientos de ciudadanos se congregaron cerca de la plaza San Martín con banderas del Vaticano.

"Ojalá traiga paz y unión, que tanto nos hace falta", expresó emocionado Oscar Agrazar, un jubilado asistente a las inmediaciones.

El papa León XIV llega a Argentina procedente de Uruguay en la segunda etapa de su gira sudamericana, donde tiene previsto reunirse con el presidente libertario Javier Milei, cuyas estrictas medidas de austeridad han generado críticas por parte de la Iglesia. AFP

Relación con el Gobierno y críticas del clero

La llegada del papa se produce en un contexto de tensiones políticas debido al alto costo social de las medidas de ajuste fiscal impulsadas por la administración de Javier Milei.

Si bien la relación entre Milei y el actual pontífice se ha mantenido cordial —a diferencia de los roces registrados en el pasado con su predecesor Francisco—, la Iglesia católica argentina ha cuestionado con dureza los recortes en áreas sensibles como hospitales públicos, universidades y jubilaciones.

Se espera que durante su estancia en Buenos Aires, el líder de los 1 400 millones de católicos del mundo alce su voz en defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.