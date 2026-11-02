Tragedia en México: se desploma avioneta y el hecho deja dos muertos en Pachuca 

Los restos de la avioneta accidentada en México este 2 de noviembre del 2026

Una tragedia aérea conmocionó a Pachuca este lunes 2 de noviembre de 2026. El desplome de una aeronave en un sector urbano dejó un saldo de dos personas fallecidas y movilizó a los cuerpos de socorro.

El siniestro ocurrió minutos después del despegue desde el Aeropuerto Juan Guillermo Villasana. La aeronave cayó cerca de la colonia Venta Prieta y la avenida El Tezontle, en las inmediaciones de la 18.ª Zona Militar.

Tras impactar contra el terreno, el fuselaje se incendió en su totalidad. Una densa columna de humo alertó a los vecinos del sector y activó la intervención del Cuerpo de Bomberos y la Policía Estatal.

Efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron la zona para resguardar la escena. Pese a la llegada de los paramédicos, los dos ocupantes murieron de forma instantánea por la fuerza del impacto y el fuego.

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) acudió al sitio para efectuar el levantamiento de los cuerpos. Las autoridades iniciaron las pericias forenses para confirmar de manera oficial las identidades de las víctimas.

Por su parte, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) abrió la investigación técnica del caso. Los peritos revisarán el plan de vuelo, el mantenimiento de la unidad y los factores meteorológicos para esclarecer la causa del accidente.