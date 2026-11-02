Filtran audios de la cabina del avión estrellado en Florida: 'Se nos acabó el tiempo'

El angustioso audio final antes de la tragedia aérea en Florida que dejó 9 muertos.

Una auténtica tragedia aérea conmociona a Estados Unidos tras la caída de un jet ejecutivo Learjet 60 este domingo 1 de noviembre de 2026 en el condado de Palm Beach, Florida.

Las 9 personas a bordo perdieron la vida de forma instantánea cuando la aeronave se estrelló en picada contra una zona residencial y una vía concurrida, desatando una gran bola de fuego.

En las últimas horas, la divulgación del audio de control de tráfico aéreo (ATC) ha dejado al descubierto los angustiosos momentos finales vividos en la cabina.

Las grabaciones captan la dramática lucha de la tripulación por mantener el control del avión en medio de severas condiciones meteorológicas.

La secuencia del desastre

Según las transmisiones de radio, el vuelo se desplazaba con destino a Las Bahamas cuando la tripulación reportó turbulencia moderada y temperaturas extremas de -47 °C.

Inicialmente, la copiloto o aviadora al mando comunicó a la torre de control: "Estamos gestionando el hielo", en referencia a la congelación en la estructura del avión.

Sin embargo, en cuestión de minutos el escenario cambió de forma drástica e incontrolable:

"722 Bravo Delta... ¡Mayday, Mayday! ¡Estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto!". Alerta inicial.

Velocidad descontrolada

Momentos después, la tripulación notificó que el jet había entrado en una condición de exceso de velocidad (overspeed), alcanzando vertiginosos ritmos de caída de entre 20 000 y 22 000 pies por minuto, con inclinaciones de 60 grados.

Respuesta del controlador

En medio de las alarmas de cabina, el controlador aéreo intentó guiarlos expresando: "Estoy aquí con ustedes, hablen conmigo" e indicándoles que eligieran cualquier altitud para estabilizarse.

Las desgarradoras últimas palabras

La desesperación alcanzó su punto máximo cuando la tripulación se percató de que era imposible evitar la colisión contra la superficie.

En la transmisión final se escucha con dramatismo a la piloto advertir sobre la inminencia del impacto:

"Nos vamos a estrellar contra el suelo, 722 Bravo Delta... ¡Mira afuera, Jack, mira afuera! ¡Dios mío, se nos acabó el tiempo!". TRanscricipción de el último audio.

Segundos después de esa frase angustiosa y gritos de pánico en la cabina, la comunicación por radio se cortó abruptamente en el instante del impacto.

Investigación en marcha

El Secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, calificó el siniestro como una "horrible tragedia" y confirmó el deceso de los nueve ocupantes.

Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales en tierra,aunque un transeunte resultó herido levemente en la pierna y cerca de 600 residentes locales tuvieron que ser evacuados de forma preventiva por el fuego y los escombros.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) asumieron la investigación del accidente.

Los peritos trabajan para esclarecer si el congelamiento de las alas, fallas mecánicas o una combinación de factores climáticos provocaron la pérdida de control de la aeronave.