Bomberos de Guayaquil rescatan a decenas de familias tras intensas lluvias

Bomberos de Guayaquil evacuan a 65 personas en Las Orquídeas y coordinan respuesta ante inundaciones.

Las severas inundaciones registradas entre la noche del domingo 1 y la madrugada de este lunes 2 de noviembre de 2026 en Guayaquil movilizaron un amplio despliegue del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG).

Los equipos de socorro atendieron múltiples emergencias por anegaciones y fraccionados en distintos puntos críticos de la urbe.

Evacuación masiva con botes y colchones inflables

Uno de los sectores más impactados por la acumulación de agua fue la ciudadela Las Orquídeas, al norte de la ciudad.

En el sitio, un contingente de 30 bomberos divididos en tres equipos ejecutó labores de rescate acuático utilizando botes y colchones inflables.

Durante la jornada, los rescatistas lograron poner a salvo a un total de 65 personas:

24 niños, 26 adultos mayores y 15 adultos, además de 6 perros y 2 gatos.

Entre las intervenciones destacadas estuvo la evacuación prioritaria de dos adultos mayores y dos niños que se encontraban atrapados en su vivienda, quienes fueron trasladados a una zona segura bajo el cuidado de familiares.

Deslizamiento en el cerro San Eduardo

A las 23:35 se reportó otra emergencia en la Cooperativa San Eduardo, ubicada en la avenida Barcelona.

El colapso incluyó la caída de material pétreo del cerro San Eduardo sobre una vivienda del sector.

Una unidad de rescate acudió al lugar para despejar la zona y cortar las ramas de un árbol arrastrado por el desprendimiento. No se registraron personas heridas ni atrapadas.

Sesión del COE Cantonal y articulación operativa

Ante la magnitud del temporal, se instaló la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal en la Sala de Crisis de Segura EP.

En la reunión, el Segundo Jefe del BCBG, Tcnel. Leopoldo Terán González, presentó el balance de las evacuaciones y el estado de los sectores anegados.

Posteriormente, los bomberos mantuvieron una reunión operativa con la Policía Nacional y Segura EP para fortalecer la respuesta frente a los eventos derivados del Fenómeno El Niño.