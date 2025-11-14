¡Tragedia en Suecia! Un grupo de personas fue atropellado por un autobús en Estocolmo

Policía, ambulancias y equipos de emergencia acudieron a ayudar a las personas afectadas por el atropellamiento de un bus.

Un autobús atropelló y mató a un grupo de personas, este viernes 14 de noviembre del 2025. Este trágico suceso fue anunciado por la policía sueca.

Todo ocurrió cuando el vehículo embistió a las personas que esperaban en una parada de bus en el centro de Estocolmo. También hay varios heridos.

"Hay personas heridas y muertas en el incidente. La policía, de momento, no hace comentarios sobre el número, el género ni la edad de las víctimas", indicó la policía en un comunicado.

Según imágenes de los medios suecos, varios autos de policía y ambulancias fueron desplegados al lugar del incidente, con equipos de rescate agachados bajo la parte inferior del autobús de dos pisos para ayudar a las personas atrapadas debajo.

La portavoz de la policía, Nadya Norton, dijo a la AFP que desconocía la causa del accidente. "La investigación deberá determinar qué ocurrió. Es demasiado pronto para decirlo y no quiero especular", afirmó.

Agregó que el conductor del autobús había sido arrestado y se había abierto una investigación por homicidio involuntario como procedimiento rutinario. "Tenemos que interrogarlo, luego veremos si será liberado o puesto bajo custodia", señaló Norton.