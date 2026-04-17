Entra en vigor la tregua de 10 días acordada entre Israel y Líbano

La periferia sur de Beirut es bombardeada cada día por el ejército israelí.

La tregua comenzó a la medianoche, hora local, en ambos países (21H00 GMT del jueves), tras mes y medio de conflicto entre Israel y el movimiento libanés proiraní Hezbolá.

Este último se sumó a principios de marzo a la guerra en Oriente Medio lanzando cohetes contra territorio israelí, en solidaridad con Irán, atacado por Estados Unidos e Israel.