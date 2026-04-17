Entra en vigor la tregua de 10 días acordada entre Israel y Líbano
Un alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano entra en vigor el viernes por la mañana, tras ser anunciada por Donald Trump.
La periferia sur de Beirut es bombardeada cada día por el ejército israelí.
Laurent Perpigna Iban
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Actualizada:
17 abr 2026 - 06:49
La tregua comenzó a la medianoche, hora local, en ambos países (21H00 GMT del jueves), tras mes y medio de conflicto entre Israel y el movimiento libanés proiraní Hezbolá.
Este último se sumó a principios de marzo a la guerra en Oriente Medio lanzando cohetes contra territorio israelí, en solidaridad con Irán, atacado por Estados Unidos e Israel.
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