Deportistas de alto rendimiento se reúnen con el presidente Noboa en Guayas

Historias de disciplina, sacrificio y superación marcaron el encuentro entre el presidente Daniel Noboa y 16 deportistas ecuatorianos que han destacado en competencias nacionales e internacionales este jueves, 11 de noviembre del 2026.

Los atletas compartieron sus experiencias personales y deportivas, además de hablar sobre la importancia del apoyo del Estado para alcanzar sus metas.

Durante la jornada, representantes de disciplinas como levantamiento de pesas, natación, judo, gimnasia, patinaje, lucha libre, canotaje, paratletismo, levantamiento de potencia y cheerleading relataron los desafíos que enfrentaron en sus carreras.

Los deportistas también destacaron cómo el respaldo recibido les permitió prepararse para competencias en las que consiguieron medallas y reconocimientos para Ecuador.

Becas, acompañamientos y resultados

Una de las intervenciones fue la de Bella Paredes, medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Riad 2023, quien recordó que gracias a una beca pudo culminar sus estudios universitarios y avanzar en otros proyectos personales.

La pesista señaló que el apoyo al deporte no solo influye en los resultados competitivos, sino también en el desarrollo profesional y personal de los atletas.

Por su parte, María Loreto Arias, referente del patinaje ecuatoriano, destacó que el esfuerzo y la constancia permiten representar al país en escenarios internacionales, aunque recalcó la importancia de contar con apoyo para seguir creciendo dentro del alto rendimiento.

El nadador Santiago Choez, campeón sudamericano juvenil en 2025, compartió cómo inició su camino en el deporte desde temprana edad y recordó los momentos que marcaron su formación como atleta.

El deportista agradeció el acompañamiento recibido a lo largo de su carrera, que le permitió alcanzar títulos internacionales y competir en escenarios de alto nivel.

Al finalizar el encuentro, los deportistas coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo el desarrollo del deporte ecuatoriano.