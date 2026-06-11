Julián Quiñones, el colombiano que eligió a México y ya hizo historia en el Mundial con su gol

El delantero mexicano Julián Quiñones, número 16, reacciona tras una ocasión de gol desperdiciada durante el partido de fútbol del Grupo A del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

El nombre de Julián Andrés Quiñones Quiñones ya forma parte de los libros dorados del fútbol y de los Mundiales. Nacido en Magüí Payán, Colombia, en 1997, el potente delantero tomó una de las decisiones más cruciales de su vida al naturalizarse mexicano en 2023. Y en el debut del Mundial hizo historia al marcar el primer gol de la fiesta Mundialista

Tras haber desarrollado casi toda su formación y carrera profesional en territorio azteca, el atacante priorizó el cariño de la afición y el proyecto de la Selección Mexicana por encima de los llamados de su país natal, consolidándose rápidamente como el referente ofensivo del 'Tri'.

"Mi familia esta conformada por mi mamá, que siempre ha estado conmigo, mi abuela, que ha sido como mi padre, y mis tres hermanas. Pero ellas dos son las que me han sacado adelante" Julián Andrés Quiñones Quiñones

Su huella en la Liga MX es la de un ganador serial e histórico. Quiñones es de los pocos futbolistas que puede presumir seis títulos de liga en el balompié mexicano, destacando su papel como pilar indiscutible en el histórico bicampeonato del Atlas —que rompió una sequía de 70 años sin coronas— y sus posteriores éxitos con Tigres y el Club América. Este rendimiento demoledor lo catapultó al fútbol de Arabia Saudita, donde recientemente se proclamó campeón de goleo de la temporada con el Al-Qadsiah, firmando una impresionante cifra de 33 anotaciones.

La consagración definitiva de su romance con México llegó en el torneo más importante del planeta. En el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado ante un imponente Estadio Azteca, Quiñones hizo estallar de júbilo a todo un país al anotar el primer gol del torneo frente a Sudáfrica. El tanto no solo rompió el hielo en la cita mundialista, sino que validó la confianza de un cuerpo técnico y una afición que lo adoptaron como un mexicano más desde el primer día.

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Con 29 años y en la plenitud de su carrera, el atacante es el vivo ejemplo de la globalización del deporte moderno, donde la identidad y el sentido de pertenencia se construyen a base de goles, esfuerzo y gratitud.

La historia de Julián Quiñones en el Mundial 2026 apenas comienza, y su capacidad para desequilibrar en el frente de ataque promete seguir siendo la principal carta de identidad de México en su búsqueda por trascender en la máxima fiesta del fútbol.