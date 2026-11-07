Quito: cierres viales en la Mariscal Sucre por retiro de puente peatonal en San Roque

Cierres viales en la Av. Mariscal Sucre por retiro de puente peatonal en San Roque en el centro de Quito.

A partir del lunes 9 de noviembre, se llevarán a cabo cierres viales nocturnos en la avenida Mariscal Sucre, a la altura de la calle Ambato en el barrio La Victoria, junto al mercado de San Roque en el centro de Quito.

Las labores comprenden el retiro total de la estructura peatonal del sector debido a su avanzado estado de deterioro y fallas de accesibilidad. Los trabajos se extenderán hasta el jueves 12 de noviembre en un horario programado de 22:00 a 03:00 del día siguiente, con suspensiones totales de tráfico coordinadas por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Durante las cuatro jornadas de intervención, el paso vehicular en ambos sentidos de la avenida Mariscal Sucre permanecerá inhabilitado durante el horario nocturno señalado. Para mitigar las afectaciones al tráfico vehicular, las autoridades han dispuesto desviaciones estratégicas.

En el sentido norte-sur, los conductores deberán circular por las calles Loja, Cantuña, Abdón Calderón, Imbabura, Tumbez, Bahía de Caráquez y Chimborazo antes de reincorporarse a la Mariscal Sucre; mientras que en el sentido sur-norte, el desvío se realizará a través de las calles Chimborazo y Loja.

Para garantizar el cruce seguro de los transeúntes mientras se desmonta la infraestructura actual, se recomienda utilizar dos alternativas peatonales cercanas que presentan mejores condiciones.

Hacia el norte, los peatones disponen del puente del Mercado de San Roque, mientras que hacia el sur pueden optar por el cruce ubicado en la avenida Abdón Calderón. El objetivo central de la medida es ofrecer opciones accesibles que garanticen la movilidad del sector durante el proceso de desmontaje.

El proceso de desmontaje abarcará la señalización preventiva del perímetro, el corte de las piezas metálicas, la remoción de losas, el descenso de vigas principales y la demolición de las escaleras de hormigón.

Posteriormente, el personal técnico ejecutará el traslado de escombros, la reparación de componentes dañados en el entorno y la limpieza integral de la zona. Todas estas etapas buscan preparar el espacio público para una posterior intervención de mejora en la infraestructura urbana del Centro Histórico.