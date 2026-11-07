¡Histórico! Boca Juniors campeón del Torneo Clausura con gol de Enner Valencia 

El Delantero de Boca Juniors, Enner Valencia (n.º 13, a la derecha), celebra el primer gol de su equipo junto a su compañero, el delantero uruguayo Miguel Merentiel (n.º 16).

Fin a una sequía de tres años: Boca Juniors ganó con dramatismo este sábado la Tabla Anual de Argentina, equivalente a un título de liga, al derrotar por 1-0 a Defensa y Justicia en la decimosexta y última fecha del torneo Clausura.

El delantero ecuatoriano Enner Valencia (90+5') anotó en tiempo de descuento el gol para la victoria de Boca en La Bombonera, donde el Xeneize volvió a celebrar después de su última conquista, la Supercopa Argentina de 2023.