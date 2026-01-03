Trinidad y Tobago afirma no participar en ataque de Estados Unidos contra Venezuela

Un buque de Estados Unidos instalado en Trinidad y Tobago

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago se pronunió este sábado 3 de enero del 202. En su pronunciamiento se afirma que la nación caribeña no participó en las operaciones militares estadounidenses contra la vecina Venezuela.

“Trinidad y Tobago continúa manteniendo relaciones pacíficas con el pueblo de Venezuela”, se lee en un comunicado del ministerio que se conoció minutos después de lo ocurrido.

Trinidad y Tobago había estado brindando apoyo al ejército estadounidense durante su campaña contra el narcotráfico en el Caribe.

En las últimas semanas, Trinidad y Tobago permitió que un buque de guerra estadounidense atracara en sus costas, organizó ejercicios militares con tropas estadounidenses, otorgó permiso a aeronaves militares estadounidenses para transitar por sus aeropuertos y autorizó a las fuerzas estadounidenses a instalar un sistema de radar en su territorio.

El país afirmó que estas medidas formaban parte de sus compromisos de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad regional.