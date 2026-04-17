Trump afirma que Ormuz está abierto, pero mantiene bloqueo contra Irán

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Comando Central de Estados Unidos @CENTCOM donde se muestra el buque USS Abraham Lincoln (CVN 72) transitando por el mar Arábigo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el estrecho de Ormuz está “completamente abierto” al tránsito marítimo, pero advierte que el bloqueo naval contra Irán se mantiene vigente.

El mandatario señala que la medida continuará “el tiempo que sea necesario” hasta concretar un acuerdo total con Teherán, en medio de negociaciones aún en curso.

Paso abierto, pero con restricciones

Trump explica que el paso marítimo funciona con normalidad para el comercio internacional, una vía clave por donde circula gran parte del petróleo mundial.

Sin embargo, aclara que las restricciones aplican únicamente a Irán, como parte de la presión de Washington para lograr un acuerdo definitivo.

El estrecho de Ormuz es estratégico para el comercio energético global, por lo que cualquier restricción impacta directamente en los mercados internacionales.

Negociaciones en curso

El presidente estadounidense asegura que el proceso “avanza rápido” y que la mayoría de puntos ya están negociados con Irán.

La medida se da tras semanas de tensión y un bloqueo impuesto por EE.UU. luego del fracaso inicial de las conversaciones entre ambos países.

Aunque el paso marítimo se reabre parcialmente, el escenario sigue siendo incierto mientras no se concrete un acuerdo final entre Washington y Teherán.