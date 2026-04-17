Hamás celebra tregua en Líbano: Respaldo total a Hezbolá e Irán

Hamás, durante la liberación de un grupo de rehenes israelíes, el pasado 8 de febrero.

El grupo islamista Hamás celebra la entrada en vigor de un alto al fuego de diez días en Líbano y felicita a Hizbulá por su lucha contra Israel.

En un comunicado, Hamás señala que el acuerdo es resultado de “la firmeza del pueblo libanés” y de los sacrificios de su resistencia, en referencia al grupo chií aliado de Irán.

Postura frente a Israel

Hamás sostiene que los ataques israelíes en Líbano y en territorios palestinos forman parte de un mismo objetivo estratégico.

Según el grupo, Israel busca imponer su “hegemonía por la fuerza” tanto en Gaza como en Cisjordania ocupada, en medio de la escalada regional.

Contexto del alto al fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia el cese de hostilidades entre Israel y Líbano, tras contactos directos recientes entre ambos países.

La tregua entra en vigor luego de más de seis semanas de ofensiva israelí en Líbano, que deja al menos 2.196 muertos, 7.185 heridos y más de un millón de desplazados.

El conflicto se intensifica desde inicios de marzo, cuando Hizbulá lanza ataques contra Israel en respuesta a bombardeos contra Irán, ampliando la crisis en Medio Oriente.