Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1 000 millones de dólares por difamación

El presidente Donald Trump en una oficina de la Casa Blanca en noviembre del 2025.

Donald Trump amenazó a BBC con una demanda por 1 000 millones de dólares tras un montaje engañoso de un discurso del mandatario estadounidense, por el cual el grupo audiovisual se disculpó el lunes, reconociendo un "error de juicio".

Una fuente cercana al equipo legal del presidente estadounidense confirmó este lunes 10 de noviembre del 2025 una información de Fox News según la cual Trump envió una carta a la cadena británica en la que le dio hasta el viernes para retractarse.

El portavoz del equipo legal de Trump, en un comunicado a AFP, acusó a la compañía británica de haber "difamado" al mandatario estadounidense.

"El presidente Trump continuará responsabilizando a aquellos que trafican con mentiras, engaños y noticias falsas", agregó el vocero.

La cadena se vio cuestionada por haber editado un discurso del presidente estadounidense del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington, de tal manera que parecía incitar a sus seguidores a marchar hacia el Congreso para "luchar como demonios".

Sin embargo, en la frase original, Trump decía: "Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso". La frase "luchar como demonios" correspondía a otro discurso.

El montaje engañoso del discurso de Trump estaba incluido en un documental emitido en octubre de 2024, una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

"BBC difamó al presidente Trump al editar intencionada y engañosamente su documental con el fin de intentar interferir en las elecciones presidenciales", dijo el portavoz de Trump.

Por su parte BBC confirmó la recepción de la demanda de Trump. "Examinaremos la carta y responderemos directamente a su debido tiempo", señaló un portavoz de la cadena.

"Periodistas corruptos"

Trump había denunciado el domingo a los "periodistas corruptos" e "inmorales" de BBC en su red Truth Social.

BBC hizo un gesto este lunes con las disculpas presentadas por Samir Shah, presidente del grupo audiovisual, en una carta a la presidenta del comité parlamentario de Cultura, Medios y Deportes, Caroline Dinenage.

"Reconocemos que la manera en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta. La BBC desea disculparse por ese error de juicio", señaló Shah.

Ante la polémica, el director general del grupo público, Tim Davie, y la responsable de BBC News, Deborah Turness, anunciaron su dimisión el domingo.

El gobierno británico, por medio de uno de sus portavoces, señaló el lunes que "apoya una BBC fuerte e independiente", que desempeña "un papel vital en la era de la desinformación", pero le exigió "mantener una alta calidad" y "corregir sus errores rápidamente".

Críticas de la clase política

La líder de la oposición, Kemi Badenoch, del Partido Conservador, lamentó "un catálogo de graves fallos".

El líder del partido de extrema derecha Reform UK, Nigel Farage, pidió "un cambio total y radical" del grupo público.

BBC obtiene gran parte de sus recursos de una tasa anual (174,50 libras, unos 229 dólares) pagada por 22,8 millones de hogares, lo que equivale a 3.800 millones de libras (unos 5.000 millones de dólares).

La reputación de honestidad de BBC, que es "su sello distintivo en el mundo, ahora está empañada", afirmó a AFP Karen Fowler-Watt, responsable del área de periodismo en la Universidad City Saint George’s, de Londres.

En una nota interna, de la que se hizo eco The Telegraph, el exasesor independiente del comité de normas editoriales de la BBC, Michael Prescott, afirmaba que responsables del grupo audiovisual negaron cualquier violación de las reglas, después de que él mencionara el problema del montaje del discurso de Trump