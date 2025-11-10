Trump amenazó a trabajadores de aeropuertos para que vuelvan a trabajar sin salarios

Las operaciones de los aerouertos de Estados Unidos fueron reducidas temporalmente por el cierre del gobierno.

"¡Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo, YA!", escribió el presidente estadounidense Donald Trump en su red social Truth Social este lunes 10 de noviembre de 2025.

Trump amenazó a los trabajadores de los aeropuertos con reducirles el sueldo si no se presentan a trabajar de inmediato, a pesar de no recibir su salario mensual por el cierre del gobierno.

El Presidente estadounidense se refirió al trabajo de los controladores aéreos luego de un fin de semana caótico por la reducción de operaciones en los aeropuertos por la falta de personal.

Pero Trump también prometió una bonificación de 10 000 dólares a los trabajadores que "no se tomaron NINGÚN DÍA LIBRE por la farsa del cierre demócrata del Gobierno".

"Recomendaré una bonificación de 10 000 dólares por persona por su distinguido servicio a nuestro país", escribió el Mandatario.

El Primer Mandatario criticó a "aquellos que no hicieron más que quejarse y se tomaron días libres, a pesar de que todos sabían que se les pagaría COMPLETAMENTE" y añadió que "NO ESTOY CONTENTO CON USTEDES".

Asimismo, Trump añadió que quienes deseen dejar el servicio puedan hacerlo de inmediato "sin ningún tipo de pago ni indemnización" y será reemplazados por "verdaderos patriotas".

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación, el domingo se alcanzó el pico de cancelación de vuelos, llegando al 10%.