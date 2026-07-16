Trump desclasifica informes electorales y acusa a China del mayor fraude en EE.UU.

Trump anuncia la desclasificación de informes sobre el sistema electoral de EE.UU.

Donald Trump, anunció este jueves 16 de julio del 2026 la desclasificación de informes de inteligencia sobre presuntas vulnerabilidades del sistema electoral estadounidense.

Aseguró que esos documentos demostrarán la existencia de un amplio esquema de intervención extranjera.

Durante un discurso transmitido desde la Casa Blanca, el mandatario afirmó que China ejecutó "la mayor vulneración de datos electorales de la historia", una acusación que vinculó nuevamente con las elecciones presidenciales de 2020.

Trump anuncia la publicación de documentos

El mandatario sostuvo que los informes contienen información sobre "vulnerabilidades impactantes" del sistema electoral de Estados Unidos y aseguró que serán puestos a disposición del público.

Según Trump, la información desclasificada revelará detalles sobre el acceso ilícito a bases de datos electorales y otros aspectos relacionados con la seguridad del proceso de votación.

Acusaciones contra China

En su intervención, Trump afirmó que la República Popular China obtuvo de manera ilegal alrededor de 220 millones de registros de votantes estadounidenses durante el ciclo electoral de 2020.

El presidente no presentó pruebas públicas que respalden esa afirmación durante el anuncio, aunque insistió en que la documentación desclasificada respaldará sus denuncias.

Reaviva las denuncias sobre las elecciones de 2020

Las declaraciones del mandatario retoman las acusaciones que ha sostenido desde su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, cuando denunció un fraude electoral generalizado.

Hasta ahora, múltiples investigaciones, auditorías estatales y decisiones judiciales en Estados Unidos no han encontrado evidencia suficiente para demostrar un fraude masivo que alterara el resultado de esos comicios.

La desclasificación de los informes abre un nuevo capítulo en el debate sobre la seguridad electoral y podría generar nuevas reacciones tanto en el ámbito político estadounidense como en las relaciones entre Washington y Pekín.