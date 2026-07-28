Colapsa un centro comercial tras un terremoto de magnitud 7.1 en Japón

Equipos de emergencia buscan a posibles desaparecidos tras el colapso de un centro comercial en Japón

Una persona murió y más de un centenar resultaron heridas tras un fuerte terremoto de magnitud 7,1 en el suroeste de Japón, que provocó el colapso de varios edificios, entre ellos en un centro comercial donde se teme que "muchas personas" estén atrapadas.

Según la cadena de televisión privada TBS, un "número considerable" de personas perdieron la vida debido al derrumbe de la segunda planta del centro comercial, en Kashima, en la prefectura de Kumamoto.

Al caer la noche, las autoridades regionales afirmaron que creían que había 10 personas desaparecidas en el centro comercial, informó la cadena pública NHK.

La policía había declarado anteriormente que no podía confirmar que hubiera víctimas mortales en el interior del edificio.

La agencia Kyodo News indicó que cuatro personas fueron trasladadas al hospital, todas conscientes.

Asimismo, NHK afirmó que varias personas podrían estar desaparecidas en una fábrica de la ciudad de Yatsushiro, donde se derrumbó la parte superior de una chimenea.

Kyodo News también reportó que una persona murió tras el derrumbe de una vivienda.

El temblor, ocurrido a las 16H27 (07H27 GMT) en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Una alerta de tsunami lanzada tras el sismo fue levantada poco después.

Las imágenes de las televisiones mostraban puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.