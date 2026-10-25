María Corina Machado regresó a Venezuela tras casi 10 meses fuera del país, según Edmundo González

María Corina Machado regresó a Venezuela este domingo 25 de octubre de 2026, según confirmó Edmundo González.

La líder opositora venezolana María Corina Machado regresó a Venezuela este domingo 25 de octubre de 2026, después de permanecer casi diez meses fuera del país, según informó Edmundo González Urrutia.

La dirigente, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, anunció su regreso con un breve mensaje publicado en su cuenta de X.

Poco después, el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia confirmó que Machado se encuentra en territorio venezolano.

Hasta el momento, no se conoce cómo ingresó Machado a Venezuela ni el lugar donde se encuentra.

María Corina Machado intentó regresar al menos siete veces

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega y recibir el Premio Nobel de la Paz, después de permanecer durante más de un año en la clandestinidad.

Desde entonces, había manifestado su intención de regresar. Sin embargo, su equipo denunció que al menos siete intentos de retorno fueron impedidos, incluidos tres desde Panamá durante septiembre de 2026.

El pasado 7 de octubre, la dirigente reiteró que volvería a Venezuela para contribuir al proceso de transición política y fortalecer la organización de sus seguidores.

Su regreso ocurre en medio de pedidos de elecciones presidenciales

El retorno de Machado se produce tres días después de que miles de venezolanos se movilizaran para exigir elecciones presidenciales y pedir su regreso.

Las manifestaciones del 22 de octubre se desarrollaron mientras el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez mantiene negociaciones con un sector de la oposición sobre el futuro político del país.

Aunque Machado y González Urrutia no participan directamente en esas conversaciones, ambos han reclamado un calendario electoral para avanzar hacia nuevas elecciones presidenciales.

Por ahora, la dirigente no ha informado cuáles serán sus primeras actividades públicas tras su regreso a Venezuela.