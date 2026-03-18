Trump suspende restricciones en el transporte marítimo de petróleo en Oriente Medio
El presidente de EE.UU. ha suspendido temporalmente la Ley Jones en un intento por frenar los altos precios del petróleo.
Trump anuncia medidas para garantizar circulación de buques petroleros en el estrecho de Ormuz
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Actualizada:
18 mar 2026 - 09:35
El presidente Donald Trump suspendió temporalmente el miércoles una ley de transporte marítimo de hace un siglo para ayudar a aliviar los costos de la energía, disparados desde que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán sumaron al Oriente Medio en la guerra.
La decisión de Trump emitió de una exención de 60 días a la Ley Jones levantaría durante este período la prohibición de que embarcaciones con bandera extranjera transporten carga entre puertos estadounidenses.
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