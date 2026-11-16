Vacuna rusa contra el cáncer muestra resultados alentadores en su primer paciente

Científicos rusos anunciaron resultados preliminares alentadores de NeoOncovac, una vacuna personalizada desarrollada para tratar el melanoma.

Rusia anunció resultados preliminares alentadores de NeoOncovac, una vacuna personalizada contra el melanoma, un tipo de cáncer de piel. Según los investigadores, el primer paciente tratado ya no presenta metástasis detectables en sus exámenes médicos.

La información fue difundida el 11 de noviembre de 2026 por Alexánder Guíntsburg, director científico del Centro Gamaleya de Moscú, durante una entrevista con el medio ruso Gazeta.ru.

El especialista aseguró que el paciente completó el tratamiento y lleva aproximadamente cuatro meses sin que se detecten nuevos tumores. Sin embargo, estos resultados todavía requieren seguimiento y validación científica independiente.

¿Cómo funciona la vacuna rusa contra el cáncer?

NeoOncovac utiliza tecnología de ARN mensajero (ARNm) y se desarrolla de manera personalizada a partir de las características genéticas del tumor de cada paciente.

Su objetivo es estimular al sistema inmunitario para que reconozca y ataque las células cancerosas.

A diferencia de las vacunas tradicionales, que generalmente buscan prevenir enfermedades, este tratamiento está diseñado para actuar contra un cáncer ya diagnosticado.

La vacuna está dirigida al melanoma y no es un tratamiento universal contra todos los tipos de cáncer.

¿Cuántas personas han recibido el tratamiento?

Guíntsburg informó que seis pacientes con melanoma han comenzado a recibir NeoOncovac.

El primero completó el tratamiento y permanece bajo observación médica, con tomografías mensuales para detectar posibles recaídas.

El segundo paciente ha recibido aproximadamente la mitad de las diez aplicaciones previstas, mientras que otras cuatro personas iniciaron la terapia.

Los investigadores esperan tratar a 20 pacientes hasta finales de 2026. Además, se contempla ampliar el programa durante 2027.

¿La vacuna rusa ya cura el cáncer?

No existe evidencia suficiente para afirmar que NeoOncovac cure el cáncer.

Aunque el investigador informó que las metástasis del primer paciente dejaron de ser detectables, eso no significa necesariamente que la enfermedad haya desaparecido de forma definitiva.

El paciente continuará bajo vigilancia médica durante aproximadamente tres años, con el objetivo de comprobar si la respuesta al tratamiento se mantiene.

Hasta ahora, no se han presentado públicamente resultados clínicos completos, revisados por científicos independientes, que permitan establecer la eficacia y seguridad de la vacuna en una población amplia.