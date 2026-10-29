Ecuador arrancó la campaña de vacunación contra la influenza ante la llegada del fenómeno de El Niño

Inició la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional desde el miércoles 28 de octubre de 2026.

La jornada de inmunización preventiva se adelantó de forma estratégica frente a los riesgos asociados a la época invernal, los cambios bruscos de clima y el impacto del fenómeno de El Niño.

Según el Ministerio de Salud, se encuentran disponibles más de 3,3 millones de dosis gratuitas distribuidas en todo el territorio nacional. La campaña estará vigente hasta el 31 de marzo de 2027.

La cartera de Estado detalla que invirtió USD 9,3 millones con el apoyo del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

¿Dónde vacunarse y quiénes son los grupos prioritarios?

La campaña de inmunización gratuita está disponible en todos los centros y casas de salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) de todo el país.

La vacuna está dirigida principalmente a los grupos vulnerables que presentan un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves ante la influenza.

El público objetivo abarca a niñas y niños de seis meses a cinco años, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y en periodo de posparto, pacientes con enfermedades crónicas o inmunosupresión, así como personal sanitario y de sectores estratégicos.

Las autoridades informaron que se desplegarán brigadas móviles extramurales que recorrerán comunidades, espacios públicos y zonas alejadas para facilitar el acceso de la población a la vacuna.

Esta medida preventiva se respalda en el antecedente de la campaña 2025-2026, período en el cual Ecuador alcanzó un 90 % de cobertura general en la población meta.