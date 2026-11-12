Mochila de emergencia: estos artículos recomienda el Ministerio de Salud ante El Niño

La mochila de emergencia debe contar con artículos como botellas de agua, alimentos no perecibles y medicinas.

Ante la posibilidad de inundaciones y otras emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño, el Ministerio de Salud Pública (MSP) recomienda a las familias preparar una mochila de emergencia con artículos básicos para atender sus necesidades durante una evacuación o una situación de riesgo.

La recomendación fue difundida el 10 de noviembre de 2026 como parte de las acciones preventivas del plan Juntos Ante el Fenómeno de El Niño, una iniciativa que articula a varias instituciones del Estado para fortalecer la preparación de la población frente a los eventos asociados con las lluvias.

¿Qué debe contener la mochila de emergencia?

El Ministerio de Salud señala que este kit debe reunir suministros que permitan cubrir necesidades básicas, atender posibles lesiones y proteger documentos personales. Además, aconseja mantenerlo en un sitio de fácil acceso para utilizarlo oportunamente ante una eventual emergencia.

Entre los artículos recomendados constan:

Linterna: para disponer de iluminación ante posibles cortes de energía eléctrica.

para disponer de iluminación ante posibles cortes de energía eléctrica. Ropa limpia: para contar con prendas secas en caso de evacuación.

Agua para consumo: para mantener la hidratación.

Alimentos no perecibles: como granos, legumbres y pescado en conserva.

Botiquín de primeros auxilios: para atender lesiones menores.

Mascarillas: como elemento de protección.

Sales de rehidratación oral: para reponer líquidos y sales minerales.

Medicamentos de uso continuo: especialmente aquellos que necesitan los integrantes del hogar por sus condiciones de salud.

Fundas plásticas: para proteger carnés y documentos personales de la humedad.

Abrelatas: para facilitar el consumo de los alimentos en conserva.

La autoridad sanitaria también hace énfasis en que las familias consideren las necesidades particulares de sus integrantes, especialmente de quienes requieren medicamentos de manera permanente.

¿Cómo prevenir enfermedades durante las inundaciones?

La preparación no se limita a reunir suministros. El MSP también advierte sobre los riesgos para la salud que pueden presentarse durante las inundaciones y recomienda evitar el contacto directo con aguas estancadas, debido a la posible contaminación.

En caso de permanecer en sectores inundados, la entidad aconseja utilizar botas de caucho para reducir la exposición al agua. También recuerda la importancia de mantener al día la vacunación de las mascotas.

Otra de las recomendaciones es no automedicarse. Si una persona presenta síntomas o molestias de salud, debe acudir al establecimiento sanitario más cercano para recibir una evaluación y el tratamiento correspondiente.